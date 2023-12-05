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Ким Чен Ын не смог сдержать слез на общереспубликанском съезде матерей

Ким Чен Ын не смог сдержать слез на общереспубликанском съезде матерей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заплакал в ходе чтения отчетного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на кадры, показанные Центральным телевидением Кореи.

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