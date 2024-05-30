Сбербанк выяснил, сколько денег россияне откладывают для своих детей

Каждый четвертый россиянин откладывает деньги для своих детей, а 23% хотят накопить не менее 1 млн рублей, показало исследование СберСтрахования жизни к Международному дню защиты детей (результаты есть у Банки.
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