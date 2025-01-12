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Царьград

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Матвей Мичков блеснул в победе «Филадельфии» над «Анахайм Дакс» 6:0

Матвей Мичков блеснул в победе «Филадельфии» над «Анахайм Дакс» 6:0

Матвей Мичков стал одним из героев матча «Филадельфия Флайерз» против «Анахайм Дакс». Игра, прошедшая в «Уэллс Фарго-центр», завершилась разгромом гостей со счётом 6:0.

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