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БПЛА нанес удар по частному дому в российском городе

БПЛА нанес удар по частному дому в российском городе

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному дому в Рыльске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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