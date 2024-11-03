Сборная России не получит очки в рейтинге FIBA после игр с Тунисом и Ливией

Сборная России не заработает очки в рейтинге Международной федерации баскетбола за предстоящие товарищеские встречи с командами Туниса и Ливии, сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, 2 ноября сообщает ТАСС.
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