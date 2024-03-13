964 птицезащитных устройства установили в Смоленской области

Смоленские энергетики в течение прошлого года провели мероприятия по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса с целью охраны птиц при эксплуатации линий электропередачи и биологического разнообразия на территории региона, установив 964 птицезащитных устройства.