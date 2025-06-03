Мрачные настроения в "коалиции желающих"

Британская The Telegraph пишет, что на встрече так называемой «коалиции желающих» в Гааге царили откровенно мрачные настроения — причина проста: усиливается тревога, что Трамп действительно может «кинуть» Украину.
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