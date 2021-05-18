Коты часто чудят. Перед вами наглядные тому доказательства. Без слез от смеха не взглянешь! Помогает хозяину Оптическая иллюзия Вне законов гравитации Каждый раз думает, что застрял и орет Слежка Пушистость рвется наружу Может спать в любом месте Новоиспеченная мама Управляет лучами Удобное место Не очень любит лягушек Составил хозяину компанию Морда истинного удовольствия Сначала гладишь, потом читаешь Не добро пожаловатьThe post 15 уморительных кадров с котиками first appeared on Мур ТВ.