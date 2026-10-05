ФСБ задержала двух готовивших диверсию на заводах России

ФСБ задержала двух мужчин в Пермском крае и Белгородской области. Они обвиняются в сборе данных о стратегических объектах для украинских спецслужб с целью подготовки диверсий.
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