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Царьград

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ФСБ задержала двух готовивших диверсию на заводах России

ФСБ задержала двух готовивших диверсию на заводах России

ФСБ задержала двух мужчин в Пермском крае и Белгородской области. Они обвиняются в сборе данных о стратегических объектах для украинских спецслужб с целью подготовки диверсий.

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