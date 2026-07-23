В ХМАО - Югре полицейские пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Нижневартовску, находясь на маршруте патрулирования, в районе переулка Оренбургского, задержали 40-летнего, ранее судимого мужчину.
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