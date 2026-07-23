Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В ХМАО - Югре полицейские пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере

В ХМАО - Югре полицейские пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Нижневартовску, находясь на маршруте патрулирования, в районе переулка Оренбургского, задержали 40-летнего, ранее судимого мужчину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии