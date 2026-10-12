«Никто вас не спасёт после всех выходок»: Кедми обратился к Армении, испугавшейся аппетитов Азербайджана

Армения обескуражена новыми требованиями Баку для заключения мира. Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему Ереван обречен, оставшись без поддержки Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Всего-то запрети...
- Искусственный инт...
- Границы вседозвол...
Да пофиг. Пусть сами разбираются. В России своих проблем хватает Самое предсказуемое - то, что в результате "мудрой" политики Пашиняна Армения через год-другой будет кричать на весь мир, как Россия их "предала" А Россия в очередной раз переполнится армянами
Моё мнение, что с таким отношением к России, пусть армяне решают свои вопросы сами, даже если Баку захочет вместо Армении поиметь Эриванское ханство. Считаю, что и базу в Гюмри надо закрыть и не рисковать нашими солдатами. Как там на их плакатах: "русские вон из Армении"??? Надо уважить мнение "братского" народа.
Ничему армян история не учит! Осенью 2020 г. С ТРЕСКОМ войну Азербайджану продули, зря пронадеявшись на Запад. А РОВНО ЗА СТО ЛЕТ ДО ТОГО, осенью 1920 г., совершенно по той же причине потеряли Карс с прилегающими территориями! А я ещё долго думал: "КАК проигравшая Первую Мировую войну Турция захватила земли бывшего члена победившей Антанты"? Ответ меня ПОРАЗИЛ: мир с Турцией уже был заключён, и тогдашние "соросята" - дашнаки, бывшие у власти, попёрли на разбитую Турцию, ОПЯТЬ ЖЕ понадеявшись, что "заграница им поможет"! Естественно - "заграница" им не помогла, и они были ТАК ЖЕ С ТРЕСКОМ РАЗБИТЫ, оставили Карс, и потеряли бы и ВСЮ АРМЕНИЮ, не вмешайся ТА ЖЕ Россия, тогда - Советская! До смешного доходит (если бы не было так грустно): потеря Нагорного Карабаха в 2023 году - опять СЕНТЯБРЬ - как в 1920 и 2020 годах! Да и причины те же! Да армянам НА РОССИЮ МОЛИТЬСЯ НАДО !!! А они и сейчас хотят от России дистанцироваться - опять-таки надеясь на западную помощь! "Помогут" они, ну-ну...
Мыкола Пашинян - самый хитрый из армян.
Армян всю жизнь уважал при всех их недостатках (на мой взгляд), чего не могу сказать об азерах. Мнение резко противоположно. Полное неприятие.
Всё правильно. Армения всё делает через жопу. Это по армянски потому что иначе никак и по другому не понимают.
страна которая реально может остановить Азербайджан граничит с этой республикой- Баку боится даже посмотреть в эту сторону- так как именно персы издревле- режут айзеров повсеместно и Турция тут не станет конфликтовать с Ираном-только Иран может поставить Баку на свое место!
Где Закон о визовом въезде и Закон л трудовой миграции?! Армяне Гейропе не нужны, значит все « ломанутся» в Россию.