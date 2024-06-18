Chainalysis: Шведские неонацисты получили пожертвования на $92 000 в криптовалюте

Аналитический ресурс Chainalysis сообщил, что крупнейшая неонацистская террористическая группировка Швеции — Северное движение сопротивления — привлекла пожертвования в криптовалютах на сумму более $92 000 за девять лет.
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