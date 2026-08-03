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Климат сократит горный сток западных штатов США до 40 процентов воды

Климат сократит горный сток западных штатов США до 40 процентов воды

Горные хребты запада Северной Америки выполняют функцию гигантских водонапорных башен. Зимний снег накапливается на высотах и медленно тает в течение весны и лета — именно этот процесс питает реки, наполняет водохранилища и орошает поля семи западных штатов и части канадских провинций.

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