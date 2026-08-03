Климат сократит горный сток западных штатов США до 40 процентов воды

Горные хребты запада Северной Америки выполняют функцию гигантских водонапорных башен. Зимний снег накапливается на высотах и медленно тает в течение весны и лета — именно этот процесс питает реки, наполняет водохранилища и орошает поля семи западных штатов и части канадских провинций.