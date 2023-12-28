Украинский продюсер узрел в вечеринке Ивлеевой то, чего мы не узрели

Владимир Ильин

Не могу понять украинца Юрия Бардаша, который «после спецоперации бежал в Россию». Он предлагает «благодарить и кланяться до земли нашему русскому Солдату и Государю». Насчёт «русского Солдата» он перестарался. Было бы правильно сказать – «российского». А насчёт «Государя» – это перебор. Неужели не хватает своих почитателей, стремящихся поглубже лизнуть чужую задницу (буквально до гланд), или это – участие в предвыборном конкурсе – «Кто похвалит меня лучше всех»?