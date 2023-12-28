Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
    Гомиков, лесбиянок и прочую мерзость прощать не наше дело-если изменятся Бог простит,а по Человечески Гнать поганой м...Поверим и простим...
  • Геннадий
    ...свинья останется свиньёй, хоть назови её Собчак (... или Лолитой)...❗Поверим и простим...
  • А Кудасов
    Но и наши руководители и законотворцы тоже ещё те специалисты бить по хвостам. При этом сами, можно не сомневаться, н...Халява кончилась....

Украинский продюсер узрел в вечеринке Ивлеевой то, чего мы не узрели

Украинский продюсер узрел в вечеринке Ивлеевой то, чего мы не узрели

А ведь, прадва, украинский продюсер сказал о вчеринке Ивлеевой то, о чем мы не говорили.

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Комментарии
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татьяна ларина
вместо Эрнста - Пелевина, вместо идиота Пескова - Мартиросян Маргариту...
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18 час.
Юрий Белов
Симонян - Маргарита ?
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17 час.
Владимир Ильин
Не могу понять украинца Юрия Бардаша, который «после спецоперации бежал в Россию». Он предлагает «благодарить и кланяться до земли нашему русскому Солдату и Государю». Насчёт «русского Солдата» он перестарался. Было бы правильно сказать – «российского». А насчёт «Государя» – это перебор. Неужели не хватает своих почитателей, стремящихся поглубже лизнуть чужую задницу (буквально до гланд), или это – участие в предвыборном конкурсе – «Кто похвалит меня лучше всех»?
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17 час.

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