А ведь, прадва, украинский продюсер сказал о вчеринке Ивлеевой то, о чем мы не говорили.
Украинский продюсер узрел в вечеринке Ивлеевой то, чего мы не узрели
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
татьяна ларина
вместо Эрнста - Пелевина, вместо идиота Пескова - Мартиросян Маргариту...
Ответить
18 час.
Юрий Белов
Симонян - Маргарита ?
Ответить
17 час.
Владимир Ильин
Не могу понять украинца Юрия Бардаша, который «после спецоперации бежал в Россию». Он предлагает «благодарить и кланяться до земли нашему русскому Солдату и Государю». Насчёт «русского Солдата» он перестарался. Было бы правильно сказать – «российского». А насчёт «Государя» – это перебор. Неужели не хватает своих почитателей, стремящихся поглубже лизнуть чужую задницу (буквально до гланд), или это – участие в предвыборном конкурсе – «Кто похвалит меня лучше всех»?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии