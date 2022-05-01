Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    пиарится ЕР! заявление Турчака просто смехотворно!Мариупольчанка ра...
  • Boris Max
    Евреи как правило пузатые, но когда их читаешь, то очень заметно как они ухитряются извернуться и отсосать самим у се...Израильская газет...
  • leonid
    Пан Деменций в своем репертуаре.Байден вновь окон...

Причиной жесткой посадки Ми-8 в Забайкальском крае стал сильный ветер

Причиной жесткой посадки Ми-8 в Забайкальском крае стал сильный ветер

Вертолет Ми-8, задействованный в тушении лесных пожаров в Забайкальском крае, совершил жесткую посадку из-за сильного ветра — при приземлении воздушное судно попало в порыв, опрокинулось и загорелось, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх