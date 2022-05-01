Причиной жесткой посадки Ми-8 в Забайкальском крае стал сильный ветер

Вертолет Ми-8, задействованный в тушении лесных пожаров в Забайкальском крае, совершил жесткую посадку из-за сильного ветра — при приземлении воздушное судно попало в порыв, опрокинулось и загорелось, сообщил источник ФАН в экстренных службах.