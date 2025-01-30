Врач рассказала, какая походка может указывать на депрессию

Она является подсказкой о ментальном здоровье человека Походка, как разновидность невербального общения, может выразить не только физическое состояние человека, но и дать подсказки о его ментальном здоровье, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.