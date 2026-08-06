Новый санкционный пакет США против России расколол Конгресс и встревожил Европу

Законопроект о новом пакете «адских санкций» против России, внесённый покойным сенатором Линдси Грэмом (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вызвал ожесточённые споры в американском Конгрессе и серьёзную обеспокоенность в Европе.
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