Новый санкционный пакет США против России расколол Конгресс и встревожил Европу

Законопроект о новом пакете «адских санкций» против России, внесённый покойным сенатором Линдси Грэмом (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вызвал ожесточённые споры в американском Конгрессе и серьёзную обеспокоенность в Европе.