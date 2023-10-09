На прошлой неделе арестованы активы на сумму 3 млн леев

Агентство по возвращению добытых преступным путем активов при НЦБК наложило арест на несколько активов на сумму около 3 миллионов леев на основании поручений прокуроров и сотрудников уголовного розыска НЦБК.
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