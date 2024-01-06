ВС России ударили по пункту управления группы "Донецк" ВСУ в ДНР

Ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники ВС России нанесли удар по пункту управления оперативно-тактической группы "Донецк" Вооружённых сил Украины около Красноармейска в ДНР, а также поразили 127 артиллерийских подразделений украинской армии на огневых позициях.