Иностранка под видом следователя обобрала двух пенсионерок в Карелии

Полицейские схватили помощницу мошенников в день совершения преступлений, но деньги она успела перевести Две пожилые жительницы Карелии передали деньги неизвестной, чтобы спасти своих близких от неприятностей.
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