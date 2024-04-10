Въезд в Россию под угрозой: внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пошел в штатах по кривой дорожке

Никита Пресняков со своей супругой уже с 2022 года обосновались в Америке и живут счастливой жизнью. По сравнению со своей звёздной бабушкой сын музыканта держит язык за зубами и не высказывает никаких позиций по отношению к России.
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