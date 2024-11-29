Политнавигатор После окончания войны Украина обречена на десятилетия превратиться в сырьевой придаток других стран.
«Самое страшное нас ждёт после войны» – Арестович
Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
"Украинство-на-голову"-это паранойя
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1 час.
vagas Karlito
вы не сваливаетесь , вы туда её затащили и тащите до сих пор! Чем глубже хохол залезет в дыру,- тем больше ему кажется там вкусных плюшек!)))
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1 час.
Николай Бодарев
Украинцам помог евромайдан. Все уехали за кружевными трусиками
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14 мин.
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