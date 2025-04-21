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Сроки выплаты пенсии переносятся – сенатор предупредила об изменениях из-за майских праздников

Сроки выплаты пенсии переносятся – сенатор предупредила об изменениях из-за майских праздников

Сроки выплаты пенсии переносятся – сенатор предупредила об изменениях из-за майских праздников Евгения КомароваСенатор Ольга Епифанова напомнила, что сроки выплаты пенсии переносятся в связи с майскими праздниками.

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