Сроки выплаты пенсии переносятся – сенатор предупредила об изменениях из-за майских праздников Евгения КомароваСенатор Ольга Епифанова напомнила, что сроки выплаты пенсии переносятся в связи с майскими праздниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии