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6 самых крупных катастроф в СССР, не получивших широкой огласки

6 самых крупных катастроф в СССР, не получивших широкой огласки

В СССР умалчивалось о многом. Любая информация ни в коем случае не должна была попасть в западные СМИ.

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Ольга Ушакова
А ещё не написали о землятресении в Ташкенте. Город был просто стёрт с лица земли.
Светлана Митленко
Это не техногенная, а природная катастрофа. Разные вещи.
Александр Иванов
Автор просто не знает, что обо всех катастрофах давно известно народу, практически сразу!!
Светлана Митленко
Врать-то не стоит. Знали либо те, кто имел родственников, либо был где-то рядом или выжившим учяастником. А все как раз не очень-то знали.
Юрий Коломин
`В основном знали родственники и друзья погибших.
Светлана Митленко
Все верно сказали.

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