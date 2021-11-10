6 самых крупных катастроф в СССР, не получивших широкой огласки

Мы из Советского СоюзаПолитика6 самых крупных катастроф в СССР, не получивших широкой огласкиВ СССР умалчивалось о многом. Любая информация ни в коем случае не должна была попасть в западные СМИ.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга УшаковаА ещё не написали о землятресении в Ташкенте. Город был просто стёрт с лица земли.Светлана МитленкоЭто не техногенная, а природная катастрофа. Разные вещи.Александр ИвановАвтор просто не знает, что обо всех катастрофах давно известно народу, практически сразу!!Светлана МитленкоВрать-то не стоит. Знали либо те, кто имел родственников, либо был где-то рядом или выжившим учяастником. А все как раз не очень-то знали.Юрий Коломин`В основном знали родственники и друзья погибших.Светлана МитленкоВсе верно сказали.Комментировать
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