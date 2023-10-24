В США очередная истерика. На этот раз - по поводу российских подводных лодок. И опять Блинкен и Захарова

ВМ Владимир Моргунов У АМЕРОВ К НАМ ТАКАЯ НЕПРИЗНЬ-КЮШАТЬ НЕ МОГУТ...

ВС Вадим Скоробогатов США пора сходить на очередной приём к своим психиатрам и возобновить приём таблеток...ОНИ УЖЕ ДАВНО ПОЧТИ ПОГОЛОВНО НА ТАБЛЕТКАХ СИДЯТ...И К ПСИХИАТОРУ НА ПРИЁМЫ ХОДЮТ...СОВСЕМ НЕРВНЫМИ СТАЛИ