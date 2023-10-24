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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Гарий Щерба
    ПРИКРЫЛИСЬ КРЫСЫ  РОССИЙСКИМ ПАСПОРТОМ ,,ПАТРИОТЫ,, , ДВОЙНЫМ  гражданством во ВСЮ ПОЛЬЗУЮТСА ...!!! Там ВОЙНА--мы РУ...Израильтян спасае...
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В США очередная истерика. На этот раз - по поводу российских подводных лодок. И опять Блинкен и Захарова

В США очередная истерика. На этот раз - по поводу российских подводных лодок. И опять Блинкен и Захарова

Не успел я вчера написать заметку о том, что Вашингтон закатил нам истерику по поводу создания прямо у США под боком российско-латиноамериканского военного блока, как очередная новость из той же серии подоспела.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
У АМЕРОВ К НАМ ТАКАЯ НЕПРИЗНЬ-КЮШАТЬ НЕ МОГУТ...
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5 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
США пора сходить на очередной приём к своим психиатрам и возобновить приём таблеток...ОНИ УЖЕ ДАВНО ПОЧТИ ПОГОЛОВНО НА ТАБЛЕТКАХ СИДЯТ...И К ПСИХИАТОРУ НА ПРИЁМЫ ХОДЮТ...СОВСЕМ НЕРВНЫМИ СТАЛИ
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4 д.
Nikolay Zakharov
Амерские господа показывают,что они приказывают всем в Мире исполнять их команды,они же гегемоны, но вот есть в Мире другие силы,способные обнулить их приказы,амерам понять это трудно,думаю,когда доллар рухнет,сразу поймут.
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4 д.

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