РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Чемпион ОИ Кожевников: Гашек явно сошел с ума и ему требуется помощь психиатра

Чемпион ОИ Кожевников: Гашек явно сошел с ума и ему требуется помощь психиатра

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что у двукратного обладателя Кубка Стэнли, олимпийского чемпиона из сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека, явные проблемы с головой.

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