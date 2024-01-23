Чемпион ОИ Кожевников: Гашек явно сошел с ума и ему требуется помощь психиатра

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что у двукратного обладателя Кубка Стэнли, олимпийского чемпиона из сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека, явные проблемы с головой.
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