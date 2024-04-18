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ФСБ в ходе рейдов изъяла 300 тысяч серых сим-карт

ФСБ в ходе рейдов изъяла 300 тысяч серых сим-карт

Изъятые сим-карты и оборудование могли быть использованы для незаконной активации аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, открытия банковских счетов, и это позволяет вести диверсионную и террористическую деятельность, а также заниматься распространением фейковФСБ изъяла свыше 300 тысяч «серых» сим-карт в российских регионах.

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