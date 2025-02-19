Удаливший за мат игрока "Реала" Беллингема судья Монтеро пожаловался на хейт

Судья Хосе Мануэра, который удалил футболиста мадридского "Реала" Джуда Беллингема в игре чемпионата Испании против "Осасуны" за нецензурную брань, в социальных сетях пожаловался на большое количество гневных сообщений от болельщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии