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Удаливший за мат игрока "Реала" Беллингема судья Монтеро пожаловался на хейт

Удаливший за мат игрока "Реала" Беллингема судья Монтеро пожаловался на хейт

Судья Хосе Мануэра, который удалил футболиста мадридского "Реала" Джуда Беллингема в игре чемпионата Испании против "Осасуны" за нецензурную брань, в социальных сетях пожаловался на большое количество гневных сообщений от болельщиков.

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