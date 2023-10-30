Петербуржца избили за некачественный ремонт на проспекте Культуры

В воскресенье, 29 октября, в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от мастера, занимающегося самозанятой деятельностью, о том, что на проспекте Культуры его избил неизвестный мужчина, который после этого скрылся.
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