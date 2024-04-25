Перед судом предстанет 21-летний житель Тамбовской области, который обманывал пенсионерок

В июне 2023 года в рамках проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории города Мичуринска сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области и коллегами из ОМВД России по городу Мичуринску задержан 21-летний местный житель по подозрению в совершении серии фактов мошенничества.