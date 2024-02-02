Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Свежие комментарии

  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Не крах, но кризис

Не крах, но кризис

В сфере недвижимости пока не крах, но явный кризис, — констатирует газета Le Monde. После нескольких лет бума рынок переживает резкий спад продаж, что связано с ростом ставок по кредитам, а также началом снижения цен.

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