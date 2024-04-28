Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал однозначно предрешенной участь украинского лидера Владимира Зеленского – такое заявление представитель Кремля сделал в интервью Павлу Зарубину, которое было взято для программы "Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии