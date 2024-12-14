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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Дизайнеры предсказали, как будет выглядеть новый Toyota RAV4 (2026)

До премьеры следующего поколения кроссовера Toyota RAV4 остается не так много времени. Автомобиль, появившийся в актуальной, пятой по счету генерации в 2018 году, должен перебраться в новый вариант в будущем году.

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