Дизайнеры предсказали, как будет выглядеть новый Toyota RAV4 (2026)

До премьеры следующего поколения кроссовера Toyota RAV4 остается не так много времени. Автомобиль, появившийся в актуальной, пятой по счету генерации в 2018 году, должен перебраться в новый вариант в будущем году.
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