Партия АдГ намерена создать спецгруппу по борьбе с санкциями против третьих стран

Партия немецкого парламента «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустила резолюцию, где говорится о настоятельной необходимости неприятия любых санкций против третьих стран, и обратилась с просьбой создать рабочую группу по данному вопросу.
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