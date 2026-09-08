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Татар-информ

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В Казани 42% мужчин сердятся, когда в отпуске беспокоят их жен

В Казани 42% мужчин сердятся, когда в отпуске беспокоят их жен

Мужчины из Казани гораздо спокойнее переносят собственные рабочие звонки во время отпуска, чем когда беспокоят их жен.

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