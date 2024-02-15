Китай с трибуны ООН призвал США прекратить поставки оружия на Украину

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Я бы добавил , что США избавляясь от старого оружия ещё и продаёт его ради своей выгоды , оказывая медвежью услугу , казалось бы дружественной страны ( если они её так оберегают ) и не состоящей в блоке НАТО , а в мире считается страной террористом . Рекламируя таким образом такой вот бизнес на крови , предлагая людям представлять США как страну провокатора-убийцу. А значит не защищает демократию , а просто этим политическим финтом разжигает пожар войны в регионе и, если судить об оказании , как они её преподносят гуманитарной помощи , то выражается она вовсе не в поставке тёплых носок от бабушек Америки , не продуктами , самыми настоящими военной техникой и снарядами , ракетами и артиллерией , ну и как издёвку ко всей картине пряниками от Нуланд