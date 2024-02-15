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Китай с трибуны ООН призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Китай с трибуны ООН призвал США прекратить поставки оружия на Украину

  Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Вашингтон должен прекратить поставки оружия на Украину, чтобы повысить шансы дипломатического урегулирования конфликта.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я бы добавил , что США избавляясь от старого оружия ещё и продаёт его  ради своей выгоды , оказывая медвежью услугу , казалось бы дружественной страны (  если они её так оберегают ) и не состоящей в блоке НАТО , а в мире считается страной террористом . Рекламируя таким  образом такой вот бизнес на крови , предлагая людям представлять США как страну провокатора-убийцу.  А значит не защищает демократию , а просто этим политическим финтом разжигает пожар войны в  регионе  и,  если судить об оказании , как они её преподносят гуманитарной помощи , то выражается она вовсе не в поставке тёплых носок от бабушек Америки , не продуктами , самыми настоящими военной техникой и снарядами , ракетами и артиллерией , ну и как издёвку ко всей картине пряниками от Нуланд
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21 час.
Регина Толстоброва
Пора прекращать поставки оружия на украину, иначе это не кончится. два дурака : зеленский и байден  заливают украину кровью.
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21 час.
Юрий Николаев
Ага, пиндосы и ГЕЙропейцы вот прямо всё бросили, шнурки погладили и начали прекращать поставлять оружие хохло-пидоргам! В гробу они видали эти призывы ровно до ТЕХ пор, покуда не получат увесистую зуботычину по своим базам! А китаец сам то хоть понял о чём призывал? Ну смешно же ведь.
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3 час.

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