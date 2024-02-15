Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Вашингтон должен прекратить поставки оружия на Украину, чтобы повысить шансы дипломатического урегулирования конфликта.
Китай с трибуны ООН призвал США прекратить поставки оружия на Украину
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я бы добавил , что США избавляясь от старого оружия ещё и продаёт его ради своей выгоды , оказывая медвежью услугу , казалось бы дружественной страны ( если они её так оберегают ) и не состоящей в блоке НАТО , а в мире считается страной террористом . Рекламируя таким образом такой вот бизнес на крови , предлагая людям представлять США как страну провокатора-убийцу. А значит не защищает демократию , а просто этим политическим финтом разжигает пожар войны в регионе и, если судить об оказании , как они её преподносят гуманитарной помощи , то выражается она вовсе не в поставке тёплых носок от бабушек Америки , не продуктами , самыми настоящими военной техникой и снарядами , ракетами и артиллерией , ну и как издёвку ко всей картине пряниками от Нуланд
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21 час.
Регина Толстоброва
Пора прекращать поставки оружия на украину, иначе это не кончится. два дурака : зеленский и байден заливают украину кровью.
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21 час.
Юрий Николаев
Ага, пиндосы и ГЕЙропейцы вот прямо всё бросили, шнурки погладили и начали прекращать поставлять оружие хохло-пидоргам! В гробу они видали эти призывы ровно до ТЕХ пор, покуда не получат увесистую зуботычину по своим базам! А китаец сам то хоть понял о чём призывал? Ну смешно же ведь.
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3 час.
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