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Враг после обрушения дома в Белгороде экстренно публикует фейки о ФАБах и ПВО

Враг после обрушения дома в Белгороде экстренно публикует фейки о ФАБах и ПВО

После того, как в Белгороде в многоэтажном доме обрушился целый подъезд, враг стал экстренно публиковать фейки о ФАБах и ПВО.

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