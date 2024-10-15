Начальник отдела благоустройства был оштрафован за некачественное содержание дороги и невыполнение требований прокурора

В городе Татарске произошло серьезное нарушение правил дорожного движения. Начальник управления благоустройства и экономической поддержки города был оштрафован за некачественное содержание дороги и невыполнение требований прокурора.
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