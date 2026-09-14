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Царьград

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Минфин США сообщил о снижении дефицита бюджета на 51% в августе

Минфин США сообщил о снижении дефицита бюджета на 51% в августе

В августе бюджетный дефицит США сократился вдвое до 166,797 млрд долларов благодаря росту доходов на 4,6% и снижению расходов на 23,5%.

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