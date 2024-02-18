Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-52. 18 февраля 2024
Комментарии
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Yvan
О'Генри отлично знал страну, в которой жил, и её нравы. Акула Додсон - классическое олицетворение бандитского государства.
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9 час.
Yvan
Афганистан. «Боливар не вынесет двоих».
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9 час.
Аршак Меликджанян
вообще короли и капуста О'Генри, настольная книга у психологов и маркетологов. особенно про торговлю обувью.
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3 час.
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