Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Невоенный анализ-52. 18 февраля 2024

Невоенный анализ-52. 18 февраля 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Yvan
О&#39;Генри отлично знал страну, в которой жил, и её нравы. Акула Додсон - классическое олицетворение бандитского государства.
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Yvan
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Аршак Меликджанян
вообще короли и капуста О&#39;Генри, настольная книга у психологов и маркетологов. особенно про торговлю обувью.
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