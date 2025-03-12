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Царьград

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В Новосибирской области мальчику дали монгольское имя

В Новосибирской области мальчику дали монгольское имя

Это имя оказалось в числе самых редких в регионе. Оно переводится, как "князь" или "господин".В Новосибирской области родители назвали новорожденного мальчика Ноян.

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Комментарии
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Амара Карпова
Скорей всего не Ноян, а Ноен!!!
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