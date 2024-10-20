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В МИД РФ предложили странам БРИКС выработать общую позицию по климату

В МИД РФ предложили странам БРИКС выработать общую позицию по климату

России и странам БРИКС необходимо выработать единую позицию по ряду ключевых климатических вопросов, чтобы противостоять трендам, формируемым западными странами, и влиять на международные климатические переговоры.

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