Зеленский планирует закрыть дефицит бюджета мобилизацией – Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский планирует закрыть «космический дефицит бюджета страны» путем мобилизации.
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