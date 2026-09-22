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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Умара Нурмагомедова: «Умар позвонил и сказал: «Я не борец, я буду нокаутировать всех соперников»

Али Абдель-Азиз , менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова , рассказал о разговоре с ним по поводу бойцовского стиля.

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