SHOT: актрису Алену Яковлеву выписали из больницы

Актриса Алена Яковлева, госпитализированная несколько дней назад в хирургическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского с подозрением на аппендицит, выписана из больницы, сообщает Telegram-канал SHOT.
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