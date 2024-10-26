Израиль ударил по Ирану

Израильские истребители нанесли авиаудары по военным целям на территории Ирана в субботу утром. Таким образом, они выполнили обещание премьер-министра Биньямина Нетаньяху отомстить за ракетный обстрел три недели назад.
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