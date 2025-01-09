Что делать при обнаружении пострадавших от мазута птиц в Ялте: памятка

Скриншот видео МЧС РоссииПри обнаружении пораженных птиц, дельфинов, нефтяных пятен на поверхности моря, загрязнения береговой линии необходимо обращаться в ЕДДС города Ялта по круглосуточным и многоканальным телефонам +79789014112 или +7 3654 239383.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии