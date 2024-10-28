На ярмарке на Манежной за 1,2 млн будет работать Дед Мороз

В Петербурге уже стало традицией проводить в центре города Рождественские и Новогодние ярмарки. В специальных теплых домиках петербуржцы и гости города могут приобрести дизайнерские вещи, продукцию местных и приезжих производителей, отведать национальные блюда и напитки.