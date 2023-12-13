В Петербурге участников СВО примут в парламенте в приоритетном порядке

Депутаты петербургского Заксобрания утвердили изменения постановление регионального «Об утверждении Положения о порядке проведения регионального дня приема граждан Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и (или) уполномоченными им на это лицами».
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