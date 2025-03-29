Добить ВСУ: последний рубеж и перспективы развития конфликта Ирина ВальковаВ последние дни российско-украинского конфликта происходят значимые события, которые могут стать переломными в ходе Специальной военной операции (СВО).
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